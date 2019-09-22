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رياضة

شطة: عقوبة كارثية تنتظر الزمالك حال انسحابه من السوبر الأفريقي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:19 م
عبد المنعم شطة
عبد المنعم شطة
محمد السعيد
ينتظر نادي الزمالك توقيع عقوبة كارثية عليه من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حال انسحابه من بطولة كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أكد انسحاب الأبيض من كأس السوبر الأفريقي، حال إقامة البطولة في دولة قطر.

وقال عبدالمنعم شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالكاف في تصريحات لـ "صدى البلد" إن الزمالك ستوقع عليه عقوبة مالية ضخمة، قد تصل إلى 5 ملايين دولار، لكن لن يتم حرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية".

وأضاف: "في حالة انسحاب الزمالك من السوبر الأفريقي، سيضطر الكاف إلى الإستعانة بفريق نهضة بركان المغربي وصيف بطل الكونفدرالية، لإنقاذ البطولة من الإلغاء، وتجنب خسائر مالية فادحة".

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