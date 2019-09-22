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رياضة

الدوري الإنجليزي .. قطار ليفربول يدهس تشيلسي 2-1 .. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:33 م
جانب من فرحة ارنولد
جانب من فرحة ارنولد
حسن العمدة
حقق ليفربول فوزا صعبا علي تشيلسي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ليفربول التهديف في الدقيقة 15 عن طريق ارنولد من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة قبل من منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة بالكعب من محمد صلاح .

وأضاف فيرمينو الهدف الثاني لليفربول فى الدقيقة 30 بعد تنفيذ ركنية ليقفز على أثرها ويسددها بقوة لتسكن الشباك علي الفور.

وقلص تشيلسي فى الدقيقة 71 عن طريق كانتي النتيجة بتسديدة صاروخية بعد توغل رائع علي حدود منطقة الجزاء فتسكن الشباك .

الشوط الاول :
بدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل على وسط ملعب تشيلسي ونجحوا فى الاستحواذ عليه في أول دقائق المباراة .

وباغت تشيلسي مرمى ليفربول بعد تمريرة بينية من كانتي وصلت لويليان وحاول السيطرة والمرور من دفاع ليفربول ولكن خرجت ضربة مرمى.

ونجح فريق تشيلسي فى غلق المساحات أمام ماني وصلاح بعد اعتمادهم على الكرة الطويلة .

وجاءت فرصة هدف لتشيلسي بعد تمريرة طولية يقابلها ابراهام وينطلق ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من ادريان حارس ليفربول فى الدقيقة 24 .

وألغت تقنية الفار هدفا لتشيلسي بداعي التسلل بعد عرضية من ويليان انتهت بتسديدة من أزبيليكويتا من داخل منطقة الجزاء.

الشوط الثاني :
بدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل على وسط ملعب تشيلسي ونجحوا فى الاستحواذ عليه لتسجيل هدف ثالث لقتل المباراة .

وفي الدقيقة 47 ، تلقي فيرمينو عرضية رائعة من زميله ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية ويتصدى لها كيبا حارس تشيلسي .

وواصل ليفربول الهجوم فى الدقيقة 51 فرصة بعد عرضية من ناحية اليمين داخل منطقة الجزاء وتصطدم بدفاع تشيلسي وانقاذ من كيبا حارس البلوز.

وسدد كانتي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمى ادريان حارس ليفربول.

رأسية خطيرة من باتشوايي داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ناحية اليسار تمر بجوار مرمى أدريان بقليل ويحرم تشيلسي من هدف التعادل .

وبهذه النتيجة يواصل ليفربول الحفاظ علي صدارة الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة ، بينما تجمد تشيلسي فى المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط .

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