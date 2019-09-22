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مرأة

7 أطعمة تطيل العمر .. تعرف عليها

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:03 م
صدى البلد
نهى حمدي
هناك العديد من الأطعمة التي نتناولها بشكل مستمر ولكن يغيب عن أذهاننا فوائدها التي تصل إلى إطالة عمر الإنسان، فإذا كنت تحرص على إطالة عمرك عليك المواظبة في تناول ما تضمه تلك القائمة من الأطعمة تحقق هدفك.

الفراولة
فهي مضادة للالتهابات وتساعد في تقليل ضغط الدم والإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى تلف الخلايا والأنسجة.

كما أنها تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، فتناول 8 فراولة فقط تمنحك 120٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي، وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

الثوم
يأتي الثوم في مقدمة قائمة الأطعمة المضادة للسرطان، فهو مفيد في تقليل ضغط الدم وكذلك تعزيز جهاز المناعة.

المشروم
يعتبر المشروم غذاء وظيفي ، مما يعني أنه يلعب دور في صحة الإنسان إلى جانب التغذية، حيث يتضمن سعرات حرارية منخفضة وكثافة في المغذيات الدقيقة،ويعتقد أنه واحد من أكثر العوامل المضادة للسرطان، وقد تم اعتبار أن فطر شيتاكي هو الأكثر فائدة لصحة الإنسان.

المكسرات
تعد مصدر صحي للدهون بالإضافة إلى غناها بالبروتين، وبالتالي تناول للمكسرات بشكل منتظم لحفنة من المكسرات يمكن أن يضيف ما يصل إلى عامين في حياة الإنسان.

ومن بين جميع المكسرات يتضمن الجوز أفضل مزايا الصحة والوقاية من السرطان.

البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والفيتامينات والمعادن، وهي من أقوى الأطعمة لمكافحة الأضرار التي تحلق بالحمض النووي.

الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على كمية أكبر من البوتاسيوم من الموز، والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة المفيدة بالنسبة للقلب.

الأعشاب والتوابل
الأعشاب والتوابل غالبا ما يكون لها فوائد صحية قوية، فعلى سبيل المثال الأوريجانو والكركم والزنجبيل والحكيم والبقدونس والفلفل الحار والفلفل الحار والكمون وإكليل الجبل والنعناع والقرفة لها فوائد مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وأدرجت في النظام الغذائي البشري لعدة قرون للمساعدة في الحماية من الأمراض.

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