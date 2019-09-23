بنطلون رجل الفيل .. جميلة عوض بإطلالة قديمة في مهرجان الجونة

نشرت بعض الصفحات على السوشيال ميديا، إطلالة الفنانة جميلة عوض، لتشارك جمهورها بإطلالتها الجديدة في مهرجان الجونة.



وتألقت جميلة عوض، بإطلالة شبابية مرتدية قميص أبيض مكشوف البطن، وبنطلون يأخذ ستايل السبعينيات ويطلق عليه البعض "رجل الفيل"، مع إكسسوارات ذهبية، وحقيبة يد أنيقة صغيرة باللون الذهبي، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.



ومنذ بداية فعاليات مهرجان الجونة، وتألقت جميلة عوض بإطلالات عديدة ومختلفة وظهرت بأكثر من فستان مميز، واختارت ألوانا مختلفة مثل الأزرق والأسود والذهبي.