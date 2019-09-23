حتى لا تفقد بياناتك.. خطوات ضرورية قبل التحديث لـ iOS 13



ملاحظة: - تحقق من اتصالك بالإنترنت وتأكد من شحن الجهاز بنسبة 50٪ كحد أدنى. وعلى نحو مفضل ، قم بتوصيل الجهاز بمقبس طاقة أثناء عملية النسخ الاحتياطي.



النسخ على iTunes :



يتطلب أخذ نسخة احتياطية باستخدام iTunes إما جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac أو جهاز يعمل بنظام Windows مع تثبيت iTunes فيه إلى جانب كابل USB.



1. قم بإلغاء قفل الجهاز وتوصيل جهاز iPhone / iPod بجهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac

2. افتح الآن iTunes وانقر على الأماكن الصغيرة إلى جانب القائمة المنسدلة Music

3. الآن انقر على قسم النسخ الاحتياطي من اليسار

4. اختر الخيار iCloud وتحقق من مربع نسخ تشفير iPhone لإضافة أمان إضافي

5. سيطلب بعد ذلك كلمة مرور التشفير

6. الآن ، انقر فوق زر النسخ الاحتياطي الآن وانتظر اكتمال العملية

7. بمجرد الانتهاء من تثبيت iOS 13 ، حدد خيار iTunes في شاشة النسخ الاحتياطي ، وقم بتوصيل الهاتف واستعادته.



وبالإضافة إلى أخذ نسخة احتياطية ، هناك بعض الأشياء الأخرى التي يجب على المرء الاهتمام بها قبل التحديث؛ تأكد من توصيل الجهاز باتصال إنترنت جيد، تحقق أيضًا من السعة التخزينية المتاحة على جهازك. بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤدي إزالة بعض التطبيقات غير المستخدمة إلى تسريع عملية النسخ الاحتياطي والتثبيت.

أتى تحديث iOS 13 نت آبل جالبًا بالعديد من الميزات والتغييرات الجديدة في نظام التشغيل مثل الوضع المظلم المخصص وإيماءة لوحة المفاتيح الجديدة وتطبيق الصور Photos المعاد تصميمه و Apple Arcade والمزيد.وقبل أن تفكر في تحديث نظام نشغيل هاتفك، هناك بعض الأشياء التي يجب على المرء فعلها قبل المتابعة لضمان تثبيت التحديث دون أي انقطاع؛ سيساعد ذلك أيضًا المالكين على تجنب تعرض أجهزتهم للقرصنة أثناء التحديث، إلى جانب فقدان الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والبيانات الأخرى بعد التحديث ، لذا يجب إجراء بعض التغييرات على جهازك الي يعمل بنظام iOS الخا، ثم أخذ نسخة احتياطية قبل تثبيت iOS 13.يعد النسخ الاحتياطي على iPhone أو iPod أسهل شيء على الهاتف الذكي، حيث تسمح Apple للمستخدمين بالنسخ الاحتياطي لأجهزة آيفون الخاص بهم إما باستخدام iCloud أو باستخدام iTunes على جهاز كمبيوتر شخصي أو Mac.خدمة النسخ الاحتياطي من Apple iCloud هي أسهل طريقة وتستمر أجهزة iOS في أخذ النسخ الاحتياطية على فترات زمنية محددة. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، يتعين علينا تشغيل النسخة الاحتياطية يدويًا، ولمعرفة كيف تفعل ذلك، ما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:1. توجه إلى تطبيق الإعدادات2. اضغط على اسمك3. اختر خيار iCloud واضغط على النسخ الاحتياطي لـ iCloud4. اضغط على زر Back up now