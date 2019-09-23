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فن

بوراك اوزجيفيت ينفرد بأفيش قيامة عثمان

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:30 م
مسلسل قيامة عثمان
مسلسل "قيامة عثمان"
أحمد البهى
طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "قيامة عثمان"، البوستر الرسمي للعمل ، والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة, حيث ظهر بطل العمل بوراك أوزجيفيت منفردا علي الأفيش.

العمل من بطولة الممثل التركى بوراك أوزجيفيت الذى يلعب دور السلطان عثمان، بالإضافة إلى الفنان تورجوت ألب، ويتولى إخراجه متين قوناي، وهو نفس مخرج مسلسل "قيامة أرطغرل".

العمل من المقرر أن يعرض على عدد من القنوات أبزرها "تي آر تي"، وقد شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "قيامة أرطغرل" التمهيد إلى وجود العمل الجديد، من خلال ظهور شخصية "عثمان".

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