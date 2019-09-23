بعد فوزه بجائزة أفضل مدرب .. حقائق يجب معرفتها عن يورجن كلوب

فاز الألمانى يورجن كلوب، بجائزة أفضل مدرب فى العالم خلال العام الجارى 2019، فى الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.



وتوج كلوب مدرب ليفربول بالجائزة بعد منافسة قوية مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الذى غاب عن حضور الحفل، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي.



وقاد يورجن كلوب فريقه ليفربول لتحقيق لقب دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي كما توج معه بلقب كأس السوبر الأوروبى.



وفي التقرير التالي نستعرض ابرز الحقائق عن يورجن كلوب :

- وُلد يورجن كلوب في 16يونيو عام 1967 في شتوتجارت الالمانية

- قاد ماينز الالماني للتأهل الي البوندزليجا لاول مرة في تاريخه والدوري الاوروبي ايضًا

- انجح مدرب في تاريخ بوروسيا دورتموند وذلك بالفوز بـ 5 القاب مع الفريق الالماني

- حقق مع بوروسيا دورتموند دوري اللاهزيمة من 28 مباراة.

- الوحيد الذي توج بلقب افضل مدرب في المانيا لموسمين متتاليين وذلك بعدما فاز بها موسمي 2011 و2012

- قاد ليفربول للعودة الي نهائي دوري ابطال اوروبا بعد غياب من عام 2007