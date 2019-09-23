ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد فوزه بجائزة أفضل مدرب .. حقائق يجب معرفتها عن يورجن كلوب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:33 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
نور عادل
فاز الألمانى يورجن كلوب، بجائزة أفضل مدرب فى العالم خلال العام الجارى 2019، فى الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.

وتوج كلوب مدرب ليفربول بالجائزة بعد منافسة قوية مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الذى غاب عن حضور الحفل، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي.

وقاد يورجن كلوب فريقه ليفربول لتحقيق لقب دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي كما توج معه بلقب كأس السوبر الأوروبى.

وفي التقرير التالي نستعرض ابرز الحقائق عن يورجن كلوب :
- وُلد يورجن كلوب في 16يونيو عام 1967 في شتوتجارت الالمانية
- قاد ماينز الالماني للتأهل الي البوندزليجا لاول مرة في تاريخه والدوري الاوروبي ايضًا
- انجح مدرب في تاريخ بوروسيا دورتموند وذلك بالفوز بـ 5 القاب مع الفريق الالماني
- حقق مع بوروسيا دورتموند دوري اللاهزيمة من 28 مباراة.
- الوحيد الذي توج بلقب افضل مدرب في المانيا لموسمين متتاليين وذلك بعدما فاز بها موسمي 2011 و2012
- قاد ليفربول للعودة الي نهائي دوري ابطال اوروبا بعد غياب من عام 2007

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماركو رويس يحصد جائزة لاعب العام في ألمانيا.. وكلوب أفضل مدير فني

بلماضي وتيتي ينافسان كلوب وجوارديولا على جائزة الفيفا لأفضل مدرب في 2019

في مباراته الـ 800.. السوبر الأوروبي يرفع رصيد كلوب من الانتصارات مع ليفربول

كلوب ينافس جوارديولا على جائزة مدرب الشهر في الدروي الإنجليزي

يورجن كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس

بعد فوزه أمس .. أنشيلوتي يتفوق على كلوب في تاريخ مواجهات دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

شاهد.. نيللي كريم بإطلالة ساحرة تبرز أنوثتها وتشبه الملكة

أهانت البدينات فأصبحت منهم.. ريهام سعيد بـ مظهر صادم بعد زيادة وزنها ..فيديو

ملكات الشد والتجاعيد.. هجوم شرس على يسرا وإيناس الدغيدي وجاد شويرى.. أعرف السبب

صدمة قوية لـ ميتشو مدرب الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على سموحة في الدوري

على حسن يكشف مخطط الإخوان لقتل المصريين في المظاهرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة

نجمات السينما على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي الليلة.. شاهد

شاهد.. وصلة رقص للأمير هاري وميجان ميركل في جنوب أفريقيا