الأهلي يشتكي مرتضى منصور من جديد.. تفاصيل مثيرة

قدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، شكوى رسمية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.





وقل الإعلامي إبراهيم المنيسي، في برنامج"ملك وكتابة" المذاع عبر قناة "الأهلي"، "الأهلي قدم مذكرة رسمية لاتحاد الكرة للمطالبة بعقاب مرتضى منصور بعد ما حدث في مباراة السوبر المصري".





وأضاف الإعلامي إبراهيم المنيسي "جاء في المذكرة أنه في أثناء حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اتحاد الكرة وممثل الشركة الراعية فوجئ الجميع بتوجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وتوجيه السباب لأعضاء مجلس الأهلي".



