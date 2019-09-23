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رياضة

الأهلي يشتكي مرتضى منصور من جديد.. تفاصيل مثيرة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:28 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
قسم الرياضة
قدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، شكوى رسمية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقل الإعلامي إبراهيم المنيسي، في برنامج"ملك وكتابة" المذاع عبر قناة "الأهلي"، "الأهلي قدم مذكرة رسمية لاتحاد الكرة للمطالبة بعقاب مرتضى منصور بعد ما حدث في مباراة السوبر المصري".

وأضاف الإعلامي إبراهيم المنيسي "جاء في المذكرة أنه في أثناء حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئيس اتحاد الكرة وممثل الشركة الراعية فوجئ الجميع بتوجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وتوجيه السباب لأعضاء مجلس الأهلي".

وأوضح الإعلامي إبراهيم المنيسي "طلب الأهلي اتخاذ جميع الاتجاهات الانضباطية تجاه ما حدث، وطلب الأهلي بعرض الأمر على لجنة التظلمات".

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