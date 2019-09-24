يوفنتوس يتطلع لخطف صدارة الدوري الإيطالي أمام بريشيا في غياب رونالدو

يحل فريق يوفنتوس، ضيفًا على نظيره بريشيا، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "ماريو ريجامونتي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".



ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 10 نقاط، خلف إنتر ميلان المتصدر بفارق نقطتين، بينما يأتي بريشيا في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.



ويأمل يوفنتوس في الخروج من مباراة بريشيا حاملًا النقاط الثلاث، من أجل خطف صدارة الدوري الإيطالي، وينتظر هدية من لاتسيو بتعثر إنتر ميلان عندما يحل ضيفًا عليه غدًا، الأربعاء.



وخاض يوفنتوس 4 مباريات، استطاع أن يحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة أمام فيورنتينا.



ويفتقد يوفنتوس في المباراة لخدمات، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب الإصابة بإجهاد عضلي.



وجاءت قائمة يوفنتوس لمواجهة بريشيا على النحو التالي:



بوفون - تشيزني - دي ليخت - بيانيتش - خضيرة - رامسي - ديبالا - أليكس ساندرو - دانيلو - ماتويدي - كوادرادو - بونوتشي - هيجواين - إيمري تشان - روجاني - رابيو - ديميرال - بينتانكور - بينسوليو - برنارديسكي.