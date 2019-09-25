خادم الحرمين يفتتح مطار الملك عبد العزيز الجديد .. أبرز عناوين الصحف السعودية

الصحف السعودية:

سبق: رئيس وزراء اليابان يدين الهجوم على أرامكو

الشرق الأوسط: ملك الأردن يؤكد أن أمن السعودية من أمن بلاده

عكاظ: خادم الحرمين يفتتح مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد



اهتمت الصحف السعودية اليوم الأربعاء بنشر العديد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية إثر الاعتداء الأخير الذي تعرّضت له منشأتا أرامكو النفطية. وشدد في مقابلة مع قناة «إم. إس. إن. بي. سي» الأمريكية في نيويورك، على أن العلاقات التي تربط الأردن بالسعودية متميزة، وأن أمن السعودية من أمن الأردن وتابع في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء الأردنية: «لدينا علاقات متميزة مع الأشقاء السعوديين ونحن ملتزمون بالدفاع عن أشقائنا».



وقالت "الشرق الأوسط" ان العاهل الأردني تطرق إلى الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وقال إن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهائه، محذرا من أن حل الدولة الواحدة يعني مستقبلا عنصريا لإسرائيل «وهو أمر كارثي». وفي لقاء جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الأمم المتحدة أمس، أكد العاهل الأردني ضرورة تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.



إلى ذلك، ألقى العاهل الأردني خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خلاله أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي «مأساة أخلاقية عالمية». وتابع: «لا يمكن لأي احتلال أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه، أو أن تغير التراث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع الديانات السماوية الثلاث».



وشدد الملك عبد الله الثاني، في الخطاب الذي ألقاه بحضور ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على أنه ما من شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير.



وأكدت "سبق" ان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، عبر في كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الثلاثاء)، عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط، حيث وصف الهجمات على منشأتي النفط السعوديتين بأنها "جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة".



وتتهم السعودية والولايات المتحدة وقوى أوروبية كبرى إيران بالضلوع في الهجوم.



وقال آبي الذي يسعى لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن أوثق حلفاء طوكيو: "إن دوري الذي لا يتغير هو دعوة إيران كقوة رئيسية إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري"، مشيرًا إلى أن بلاده تشعر بقلق بشأن الموقف في الشرق الأوسط.



وأكدت "عكاظ" أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز افتتح في مدينة جدة أمس، مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد صالة رقم «1» الذي يعد من أضخم المطارات على مستوى المنطقة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويًا، حيث شاهد خلال جولة في الصالة عرضًا حول أبرز تفاصيل المطار.



كما شاهد الملك سلمان والحضور عرضًا مرئيًا عن الطيران المدني وعرضًا مرئيًا آخر بعنوان «الواجهة العالمية الجديدة»، دشّن بعدها المطار الدولي الجديد.



وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، لدى وصوله إلى مقر الحفل، الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، والدكتور نبيل العامودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وعبد الهادي المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.



وألقى الوزير نبيل العامودي كلمة بيّن فيها أن قطاع الطيران المدني في المملكة حقق خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية وتطورات متلاحقة كان من أبرز مؤشراتها إسهامه بنحو 4.6% من إجمالي الناتج الوطني، وفقًا لمؤشرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «آياتا» وقال: «بعد أن اقتصر عدد المسافرين في مطارات المملكة على 47 مليون مسافر عام 2010م، ارتفع إلى 74 مليون مسافر عام 2014م، وخلال أربع سنوات فقط ومع نهاية عام 2018م قفز لنحو 100 مليون مسافر سنويًا».