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من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:30 م
رانيا يوسف وغادة
رانيا يوسف وغادة عادل
رنا عصمت
شهدت السجادة الحمراء منذ افتتاح مهرجان الجونة السينمائي قبل أيام، العديد من إطلالات النجمات بالفساتين والأزياء المختلفة، بعضها كان محل إعجاب الجمهور والبعض الآخر كان محل سخرية وانتقاد من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت من اكثر الاطلالات المثيرة للجدل، الفنانة غادة عادل التى اثارت عاصفة من الجدل بعد ظهورها بفستان مفتوح عند منطقة الصدر خلال حضورها فيلم هند صبرى الجديد نورا تحلم، الذى يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

والفنانة رانيا يوسف،التى ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مكشوفا من الامام ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكن تميز الفستان بالاناقة ولونه الهادئ "الاوكسديه"،ونالت اعجاب متابعيها وجمهورها.

من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور
من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور
من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور
من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور
من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور
من أكثر جدلا.. رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين جريئة تعرضهما للانتقاد..صور

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