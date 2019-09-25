تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأربعاء، بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود اليميني بتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء ترشيح ريفيلن لنتنياهو – 69 عاما- بعد فشل مفاوضات تشكيل حكومة وحدة بين الليكود وتحالف أزرق أبيض (كاحول لافان).

وفي وقت سابق، قال يائير لابيد، رقم 2 في تحالف "أزرق أبيض" الذي يتزعمه بيني جانتس رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، إن جانتس سيكون رئيس وزراء إسرائيل القادم.

وفي تغريدة أثارت التكهنات حول تشكيل التحالف حكومة وحدة مع بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم الليكود، أكد لابيد أن أن جانتس سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم، وأن بيبي نتنياهو سوف يتعامل مع قضايا الفساد التي يواجهها.

وتابع أن المحاولات الواضحة من قبل الليكود لزرع الخلافات بين أعضاء تحالف أزرق أبيض لن تنطلى على أحد.

يأتى ذلك قبل قليل من إعلان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن اختياره لتشكيل الحكومة المقبلة، والذي سيكون بين نتنياهو وجانتس.

جاء ذلك بعد رفض مفاوضي أزرق أبيض مقابلة نظرائهم من الليكود في مقر الرئيس اليوم لعقد محادثات تشكيل حكومة وحدة من الجانبين.