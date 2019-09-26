ميلان يسعى لمصالحة جماهيره على حساب تورينو بالدوري الإيطالي

يحل فريق إيه سي ميلان ضيفا على نظيره على تورينو، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أولمبيكو دي تورينو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى فريق ميلان لتحقيق مصالحة جماهيره بالفوز في مباراة اليوم بعد الهزيمة أمام إنتر في الجولة الماضي بهدفين دون رد، بينما يطمح تورينو في تحقيق نتيجة إيجابيه على أرضه ووسط جماهيره.



ويحتل تورينو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، متفوقا على ميلان صاحب المركز العاشر بفارق الأهداف.



يذكر أن إنتر ميلان يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، ويأتي بعده يوفنتوس في المركز الثاني بـ 13 نقطة.



