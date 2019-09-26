حسام البدري يكشف معايير اختيار الجهاز الفني.. أزمة محمد صلاح وانضمام وردة وكهربا.. وحقيقة رفضه تواجد متعب في المنتخب



وأشار حسام البدري إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلي دعم كافة أفراد منتخب مصر، خاصة وأن الإعلام هم المنارة الخاصة للجهاز الفني.



معايير لاختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر



وعن اختيارات جهازه المعاون، أكد حسام البدري أنه تم اختيار معاونيه في جهازه الفني بناء على معايير محددة، مضيفًا أنه اتفق مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على كافة أفراد منتخب مصر.



وعن المعايير التي وضعها حسام البدري مع لجنة الخماسية قال البدري: "أساس المعايير كانت الكفاءة والالتزام والشخصية، بالإضافة إلي السيرة الذاتية لكل منهم".



موقف عمرو وردة وكهربا من الانضمام لمنتخب مصر



وكشف حسام البدري عن موقفه من انضمام عمرو وردة وكهربا إلى صفوف المنتخب حيث قال في المؤتمر الصحفي: "الالتزام هو المعيار الأول والأخير فى اختيار اللاعبين ولا بد من توفير جو مناسب للنجاح بعيدًا عن الأزمات".



وعن كهربا قال: "كهربا سيكون في حساباتنا خلال الفترة المقبلة، وكلفت طارق مصطفي بمتابعته مع فريقه الجديد"، ذلك على الرغم من أنه استبعده من قائمة المحترفين، للمشاركة في معسكر مصر المقبل، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية".



أزمة محمد صلاح

وعلق حسام البدري على أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه محمد صلاح عانى من بعض المشاكل داخل المنتخب خلال الفترة الماضية.



وقال حسام البدري إنه كان يتابع كافة الأخطاء والمشاكل داخل المنتخب بشكل طبيعي، وأنه على علم ببعض الأمور التي تخص التنظيم داخل المعسكرات، مشيرًا إلى أنه سيتواصل مع محمد صلاح خلال الفترة المقبلة وأنه سيسعى إلى تذليل العقبات والمشاكل داخل منتخب مصر.



موقف أحمد المحمدي وشارة قائد المنتخب



وتحدث حسام البدري عن موقف شارة قائد منتخب مصر وموقف أحمد المحمدي قائلًا: "شارة قيادة منتخب مصر لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن اللاعب الحامل لها ومن المتوقع أن يحدث تغيير في النظام الخاص بها"، مضيفًا: "حسب حاجة المنتخب وليس الأفراد سيتم اختيار قائد المنتخب وكل الأمور واردة في الوقت الحالي حتى يتم اتخاذ قرار رسمي مع الجهاز الفني.



حقيقة رفضه لتواجد متعب داخل المنتخب

وعن حقيقة رفضه لتواجد عماد متعب داخل جهازه الفني قال حسام البدري إنه يرفض جملة وتفصيلا وصفه بعدو النجوم مؤكدا أنه لم يرفض وجود عماد متعب فى التشكيل النهائى لجهاز الفراعنة.



وأضاف: "لم أرفض وجود عماد متعب فى منصب مدير المنتخب.. فأنا من أحضرت متعب وهو طفل للمايسترو الراحل صالح سليم وقلت له هيبقى أحسن رأس حربة فى مصر".



وفي الختام عن الأهلي والزمالك كلف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر كلا من طارق مصطفي وأحمد أيوب المدرب العام للمنتخب، بمتابعة مباريات الأهلي والزمالك المقبلة، للوقوف على مستوى اللاعبين.



وقال حسام البدري إنه اختار طارق مصطفى لمتابعة الأهلي وأنه سيستفيد من خبرة أحمد أيوب في الأهلي، والعكس أحمد أيوب سيتابع الزمالك وسيستفيد من خبرة طارق مصطفى داخل الفريق الأبيض.

حقبة جديدة يبدأها منتخب مصر الأول لكرة القدم وذلك تحت قيادة جديدة ومدير فني جديد، بفكر ورؤية جديدة، وأحلام وأهداف جديدة خلال الفترة المقبلة.حسام البدري مدرب لمنتخب مصرقدم اليوم الأتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري كمدير فني جديد للمنتخب الأول لكرة القدم، ومعه جهاز معاون مكون من محمد بركات مدير كرة، واحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض كمدربين، وانيس شعلان كمدرب أحمال، وأيمن طاهر كمدرب حراس مرمى.في البداية أكد حسام البدري، أن المنتخب لن يكون بداخله أي فئات، وأنه سيعمل برفقة الجهاز الفني على تحقيق ذلك، مشددًا على أن منتخب مصر سيكون متاح للمجتهدين فقط، ولن يكون هناك تواجد فئوي على الإطلاق.