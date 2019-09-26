200 منحة للمصريين سنويا.. سفارة الهند تحتفل بـ55 سنة من برنامج التعاون الهندي

احتفلت سفارة الهند بالقاهرة بالذكرى الخامسة والخمسين على تدشين برنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى والذى دشنته الحكومة الهندية منذ عام 1964 والذى تهدف من خلاله الى تقديم المساعدة الفنية وتعزيز بناء القدرات لدى إبناء الدول النامية والصديقة.



حضر الاحتفالية لفيف من كبار الشخصيات وعلى راسهم اللواء محمد صلاح الدين حسن، مساعد وزير الدفاع والاستاذة منى أحمد ، وكيل اول وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والسفير محمد حجازى، مستشار وزير التنمية المحلية.



وقال السفير راهوال كواليشيرايث ، سفير الهند بالقاهرة كلمة عبر فيها عن سعادته وشكره لحضور كبار الضيوف للاحتفالية ، واشاد سيادته ببرنامج التعاون الفنى الهندى الذى استفاد من اكثر من الف متدرب مصرى والتى تقدم الهند بمتضاه 200 منحة سنويا لمصر ويتم تدريب الكوادر المصرية فى اكثر من 52 معهدا فنيا فى العديد من المجالات مثل مجال تكنولوجيا المعلومات، والادارة ، والتدقيق والمراجعة والانتخابات والمشروعات الصغيرة ، وريادة الاعمال والتنمية الريقية والطاقة المتجددة، كما يوفر البرنامج تدريب فى مجالات متخصصة مثل الامن والدفاع ، ومكافحة الشغب والتمرد للعاملين فى الهيئات الامنية والتى يتم الدراسة بها بمؤسسات هندية مرموقة مثل كلية الدفاع الوطنى وكلية الاركان العسكرية



من جانبه اشاد اللواء محمد صلاح الدين بالعلاقات التاريخية التى ربطت كل من مصر والهند بزعامة كل من الزعيم الهندى نهرو وعبد الناصر ودورهم البارز فى بزوغ حركة عدم الانحياز ، واشار بان البرنامج الهندى للتعاون الفنى يعد فرصة طيبة للتعاون مع مصر فى مجال التدريب والذى يعد فرصة طيبة للتعاون الثنائى بين البلدين فى مواجهة خطر ووباء الارهاب والتطرف الذى يهددان السلام فى محيطنا الاقليمى.



فيما أشادت منى احمد ، بان البرنامج يعد فرصة طيبة للتعاون البناء بين كل من مصر والهند فى نقل خبرة الهند فى العديد من المجالات للدول الصديقة من بينها مصر واشارت الى التعاون القائم بين السفارة الهندية بمصر ووزارة التعاون الدولى فى ارسال الكوادر الفنية للاستفادة من خبرات الهند فى العديد من المجالات المختلفة .



ومن ناحيته اشاد السفير محمد حجازى ، بالجهود الحثيثة التى تبذلها السفارة الهندية وعلى راسهم السفير الهندى راهوال كواليشيرايث الى تعزيز التعاون المصرى الهندى فى مجال تبادل الخبرات فى مجال التعليم ونوه بان تلك الجهود عززت من مستويات العلاقات المصرية الهندية .



شهد الاحتفال كلمات متعددة للعديد من المتدربين المصريين الذين استفادوا من المنح الهندية وذكرياتهم عن الهند تخلل الاحتفالية عروض فنية للرقص الهندى .