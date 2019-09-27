وزيرة السياحة: أم ياسر أول مرشدة سياحية من قبائل بدو سيناء

كشفت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط عن مشاركة أول مرشدة سياحية أم ياسر من قبائل بدو سيناء حيث تعد دليلا سياحيا لمجموعات السائحين عبر رحلاتهم فى سيناء .



جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الدولى للمدونين والمؤثرين فى مجال السياحة والسفر بحضور وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط وقيادات القطاع السياحى و١٧ مدونا أبرزهم من أمريكا، كندا ، إسبانيا، كوريا، الإمارات.



وتنتهج وزارة السياحة استراتيجية تنوع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر كإحدى أهداف محور الترويج والتنشيط الذى يعتمد عليه برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وذلك لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية .