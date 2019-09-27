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رياضة

اليوم.. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة كانو سبورت

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:05 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويتوجه فريق الأهلي إلى الإسكندرية اليوم عقب صلاة الجمعة مباشرة حيث يخوض مرانه الأخير مساء اليوم على استاد برج العرب استعدادا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت بهدفين مقابل لا شيء سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

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