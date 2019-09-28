اهم الاخبار .. الرئيس السيسي ينعى شهداء القوات المسلحة.. وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون

الرئيس السيسي ينعى شهداء القوات المسلحة: معركتنا مع الإرهاب لن تنتهي بدون إرادة شعبية





القوات المسلحة : مقتل 118 تكفيري وتدمير 273 عبوة ناسفة .. شاهد

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا قالت فيه أنه فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتي اليوم عن تحقيق نجاحات .

لمزيد من التفاصيل .. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا قالت فيه أنه فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتي اليوم عن تحقيق نجاحات .



وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا

لفظت الطفلة جنة محمد سمير ضحية التعذيب على يد جدتها فى المنصورة أنفاسها الأخيرة بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها

لمزيد من التفاصيل .. لفظت الطفلة جنة محمد سمير ضحية التعذيب على يد جدتها فى المنصورة أنفاسها الأخيرة بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها



قناة الشرق تعترف بـ فشل المظاهرات في مصر.. فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو لمذيع قناة الشرق وهو يعترف بفشل المظاهرات في مصر.

لمزيد من التفاصيل .. عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو لمذيع قناة الشرق وهو يعترف بفشل المظاهرات في مصر.



محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول لديه رغبة في الحصول على خدمات لاعب فريق أياكس ديفيد نيريس، الأمر الذي يزيد من التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح.

لمزيد من التفاصيل .. كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول لديه رغبة في الحصول على خدمات لاعب فريق أياكس ديفيد نيريس، الأمر الذي يزيد من التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح.



مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة كانو سبورت، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة مساء اليوم السبت.

لمزيد من التفاصيل .. استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة كانو سبورت، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام السابعة مساء اليوم السبت.



لجنة بمجلس النواب الأمريكي تستدعي بومبيو لطلب وثائق الاتصال بأوكرانيا

أصدرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون أمر استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو سعيا لإجباره على تسليم الوثائق المتعلقة بالاتصال مع الحكومة الأوكرانية.

لمزيد من التفاصيل .. أصدرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون أمر استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو سعيا لإجباره على تسليم الوثائق المتعلقة بالاتصال مع الحكومة الأوكرانية.

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