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رياضة

بالأرقام.. الأهلي يتأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال للمرة الـ 17 في تاريخه

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:25 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بلوغ دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه عقبة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 6-0، حيث فاز عليه مساء اليوم في مباراة العودة بنتيجة 4-0 وكان قد فاز في مباراة الإياب بنتيجة 2-0.

بهذا الفوز قطع الأهلي خطوة مهمة في مشوار استعادة لقبه الأفريقي المفضل؛ من أجل تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والبالغ 8 ألقاب وهو أكثر فرق قارة المواهب تحقيقا للقب .

ويأتي تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات للمرة الـ17 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد قيام الاتحاد الإفريقي (كاف) بتعديل لوائح البطولة عام 1997، والعمل بنظام دوري المجموعات في البطولة الأعرق والأقدم في القارة السمراء.

ويعد الأهلي أحد أكثر الفرق الإفريقية تواجدا في مرحلة المجموعات منذ انطلاقها في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.

وعلى مدار مشاركات الأهلي الـ16 الماضية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نجح الأهلي في تخطي هذه المرحلة في 11 مناسبة.

ونجح الفريق في استكمال مشوار البطولة وتحقيق اللقب في 6 نسخ أعوام 2001- 2005- 2006- 2008-2012-2013.

واكتفى الأهلي ببلوغ النهائي وتحقيق لقب الوصيف في 3 نسخ من البطولة أعوام 2007- 2017 – 2018.

وتواجد الأهلي في الدور نصف نهائي من البطولة في مناسبة واحدة عام 2010 وودع البطولة من الدور ربع النهائي في نسخة البطولة الماضية أمام صن داونز.

واكتفى الأهلي بالتواجد في مرحلة المجموعات على مدار 5 مشاركات خلال أعوام 1999 و 2000 و 2002 و 2011 و2016.

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