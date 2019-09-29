Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيطريين: مرض السعار ليس له علاج

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:06 م
مرض السعار
مرض السعار
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة الفرعيات، إن أعراض مرض السعار (داء الكلب) علي الانسان، تكون عادة بين الإصابة وبداية ظهور الأعراض المشابهة للأنفلونزا ما بين (2-10) أسابيع، ولكن فترة الحضانة حسب ما تم توثيقه فإنها يمكن ان تكون قصيرة بقدر اربع ايام او اطول من 6 أعوام.

وأوضح علي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان ذلك يعتمد على مكان وخطورة الجرح الملقح وعلى كمية الفيروسات التي دخلت بعدها مباشرة، مضيفا ان الأعراض تتوسع لشلل طفيف او جزئي وقلق وارق وارتباك وهيجان وسلوك شاذ بالإضافة الي رعب وهلوسة تتطور إلى هذيان.

وافاد على، أنه إطلق على داء الكلب ايضا رهاب الماء وذلك لان ضحاياه المصابون بالشلل الموضعي والغير قادرين على الابتلاع عرف عنهم الإصابة بتهيج عند رؤية الماء بعد ظهور أول الأعراض فإن الوفاة تحدث في الفترة من 10 الى 2 يوم.


وأوضح عضو المجلس، طرق الوقاية والعلاج:-

- لا يوجد علاج للمرض إذا ظهرت الأعراض

- ويجب الوقاية عند التعامل مع حيوان مسعور أو عند العقر مباشرة في مدة لا تتجاوز يومين.

- إذا عقرك حيوان يجب أن تتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي التحصين الذي أصبح جرعات بسيطة بالعضل في
الساعد جرعات في الأيام 0 /3 /7 /14 /28 وهناك أنواع من اللقاحات تؤخذ جرعات أقل.

-إذا عقرك حيوان آخر يجب تحصينه بلقاح السعار ب 6 جرعات في الأيام التالية 0 / 3 / 7 / 14 / 28 / 35 .

وإذا استطعنا نحجز الحيوان العاقر سواء للإنسان أو الحيوان لمدة اسبوع ونراقبه مع البدء في البرنامج التحصيني ولو ظهر عليه الأعراض نكمل البرنامج ولو لم يظهر عليه الأعراض نتوقف ولا نكمل برنامج التحصين مع أنه من المفضل استكمال البرنامج كما يجب غسل مكان العضة فورا ولمدة ربع ساعة بالماء والصابون ثم تطهير الجرح بمركبات اليود مع عدم خياطة الجرح لمنع انتشار الفيروس ولترك الجرح معرض لأشعة الشمس القاتلة الفيروس، كذلك لابد أن تتخذ إجراءات حاسمة للتخلص من كلاب الشوارع.
Advertisements

ترشيحاتنا

الطفولة والأمومة: الإمام الأكبر يتبني حالة شقيقة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

بعد 25 عاما على عرض لن أعيش في جلباب أبي.. مفاجأة صادمة عن عبلة كامل

قتل اللواء الفغم وحريق قطار الحرمين.. يوم حزين بالمملكة.. ماذا يدور في جدة

بفستان مشجر مكشوف.. درة تتألق ..والجمهور: ارحمينا

بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطلة العشق الممنوع تكشف عن أحدث صورها فى الشهور الأخيرة من الحمل

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

بـ جاكيت بدلة فقط.. جميلة عوض بإطلالة مثيرة من أمريكا