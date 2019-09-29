البيطريين: مرض السعار ليس له علاج

قال الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ورئيس لجنة الفرعيات، إن أعراض مرض السعار (داء الكلب) علي الانسان، تكون عادة بين الإصابة وبداية ظهور الأعراض المشابهة للأنفلونزا ما بين (2-10) أسابيع، ولكن فترة الحضانة حسب ما تم توثيقه فإنها يمكن ان تكون قصيرة بقدر اربع ايام او اطول من 6 أعوام.



وأوضح علي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان ذلك يعتمد على مكان وخطورة الجرح الملقح وعلى كمية الفيروسات التي دخلت بعدها مباشرة، مضيفا ان الأعراض تتوسع لشلل طفيف او جزئي وقلق وارق وارتباك وهيجان وسلوك شاذ بالإضافة الي رعب وهلوسة تتطور إلى هذيان.



وافاد على، أنه إطلق على داء الكلب ايضا رهاب الماء وذلك لان ضحاياه المصابون بالشلل الموضعي والغير قادرين على الابتلاع عرف عنهم الإصابة بتهيج عند رؤية الماء بعد ظهور أول الأعراض فإن الوفاة تحدث في الفترة من 10 الى 2 يوم.





وأوضح عضو المجلس، طرق الوقاية والعلاج:-



- لا يوجد علاج للمرض إذا ظهرت الأعراض



- ويجب الوقاية عند التعامل مع حيوان مسعور أو عند العقر مباشرة في مدة لا تتجاوز يومين.



- إذا عقرك حيوان يجب أن تتوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي التحصين الذي أصبح جرعات بسيطة بالعضل في

الساعد جرعات في الأيام 0 /3 /7 /14 /28 وهناك أنواع من اللقاحات تؤخذ جرعات أقل.



-إذا عقرك حيوان آخر يجب تحصينه بلقاح السعار ب 6 جرعات في الأيام التالية 0 / 3 / 7 / 14 / 28 / 35 .



وإذا استطعنا نحجز الحيوان العاقر سواء للإنسان أو الحيوان لمدة اسبوع ونراقبه مع البدء في البرنامج التحصيني ولو ظهر عليه الأعراض نكمل البرنامج ولو لم يظهر عليه الأعراض نتوقف ولا نكمل برنامج التحصين مع أنه من المفضل استكمال البرنامج كما يجب غسل مكان العضة فورا ولمدة ربع ساعة بالماء والصابون ثم تطهير الجرح بمركبات اليود مع عدم خياطة الجرح لمنع انتشار الفيروس ولترك الجرح معرض لأشعة الشمس القاتلة الفيروس، كذلك لابد أن تتخذ إجراءات حاسمة للتخلص من كلاب الشوارع.

