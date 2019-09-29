إصابة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق طنطا - القاهرة.. جبروت امرأة أغرقت طفلتها الرضيعة في النيل وابتكرت حيلة شيطانية لاتهام زوجها

-استفزت رجولته.. سباك يقتل خطيبته فى كفر الدوار

-وقعت بهما السقالة من الدور الخامس.. مصرع عاملي تشطيب بالدقهلية



أصيب شاب فى العقد الثاني من عمره بكدمات وسحجات وجروح سطحية وكسور لتعرضه لحادث دهس من جانب سيارة ملاكي ماركة كيا سبورتاج حمراء اللواء تسير بسرعة جنونية بطريق "طنطا – القاهرة" بنطاق محافظة الغربية وتم نقل الشاب مصابا الى طوارئ مستشفي طنطا الجامعي لإسعافه .



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث دهس شاب يدعي فتوح محمد أبو الفتوح السيد ختعم 37 سنة نجل صاحب كافيه سياحي وتم نقله للمستشفى في حالة صحية خطرة .



وانتقلت القيادات الأمنية الى مكان الحادث وتم ضبط سائق السيارة ويدعى "و م ا" وتم اقتياده الى ديوان قسم شرطة ثان طنطا .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



و تجردت أم من كل معانى الأمومة والإنسانية وألقت بطفلتها حديثة الولادة بترعة بمياه الأقصر وألصقت التهمة بزوجها للانتقام منه.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة القرنة يفيد بإبلاغ ( ر . م .أ) 26 سنة ربة منزل بقيام زوجها ( ح . أ .ح ) 30 سنة بإرسال شخصين ملثمين، وخطفوا نجلتهما "أسيل"، والتى تبلغ من العمر 40 يوما.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي، وتم القبض على والد الطفلة وبعد عمل تحريات وسماع شهود العيان والرجوع إلى الكاميرات بالشارع، تبين بقيام والدة الطفلة بإلقاء نجلتها بترعة ساحل أرمنت لإغراقها، وبعد تأكدها من موتها ذهبت إلى مركز الشرطة لإلصاق التهمة بزوجها لوجود خلافات زوجية بينهما.



تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بقتلها طفلتها للانتقام من والدها وتم العثور على جثة الرضيعة بعد انتشالها من المياه ، تحرر محضرا بذلك وجار عرض المتهمة على النيابة .





وشهدت مدينة كفر الدوار حادثا مأساويا، حيث أقدم سباك على قتل خطيبته، لقيامها بسبه في مكالمة هاتفية ما أثار حفيظته ورجولته وذهب إليها ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى قتلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوصول "نرمين ف خ ا" 20 سنة، ربة منزل، إلى المستشفى العام بها بإصابات متفرقة في الجسم، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "محمود ع م" 35 سنة، سباك، خطيب المجنى عليها.



وتمكن المقدم أحمد حمدى من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بعقد قرانهما منذ شهر تقريبا، وفي مكالمة هاتفية بينهما قامت المجنى عليها بسبه بطريقة أثارت حفيظته ورجولته، فذهب إلى منزلها ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بالتعدى عليها بآلة حادة وضربها ضربا مبرحا حتى فارقت الحياة .



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



ولقي شخصان مصرعهما إثر سقوطهما من سقالة بأحد طوابق مبنى بمدينة المنصورة.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع الهدى والنور خلف منطقة الأتوبيس الجديد بالمنصورة، عن سقوط عاملين من أعلى سقالة أثناء عملهما وتم نقلهما إلى مستشفى الطوارئ.



وتبين مصرع كل من "المتولي ح ا"، ٥٢ عامًا، ومقيم بمنطقة كفر البدماص، "محمود أبو احمد"، ٤٦ عامًا، ومقيم بمنطقة مشعل بالمنصورة.



وذكر أحد شهود العيان، أن العاملين كانا يعملان على تشطيب واجهة أحد المباني، وسقطت بهما السقالة من الطابق الخامس علوي أثناء عملهما؛ مما تسبب فى مصرعهما في الحال.



تحرر عن ذلك محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



