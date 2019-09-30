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ديني

أول رد من الأوقاف بخصوص الشاب الذي يغني في المسجد ممسكا بالمصحف

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:46 ص
شاب يغني
شاب يغني
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عبد العزيز جمال
ردت وزارة الأوقاف على فيديو تم تداوله على على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والذي يظهر فيه شاب يغني شعبي داخل مسجد باستخدام أحد التطبيقات الشهيرة ، وهو يحمل مصحفا.

وأكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هذا الأمر لا يعقله مسلم أو أي إنسان، مؤكدا : "فيديو مفبرك".

ولاقى الفيديو الذي انتشر على موقع التواصل فيس بوك سخط العديد من المستخدمين نظرا لإسائته لبيت من بيوت الله.



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