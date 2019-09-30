أول رد من الأوقاف بخصوص الشاب الذي يغني في المسجد ممسكا بالمصحف

ردت وزارة الأوقاف على فيديو تم تداوله على على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك والذي يظهر فيه شاب يغني شعبي داخل مسجد باستخدام أحد التطبيقات الشهيرة ، وهو يحمل مصحفا.



وأكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن هذا الأمر لا يعقله مسلم أو أي إنسان، مؤكدا : "فيديو مفبرك".



ولاقى الفيديو الذي انتشر على موقع التواصل فيس بوك سخط العديد من المستخدمين نظرا لإسائته لبيت من بيوت الله.







