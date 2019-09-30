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أخبار العالم

عزل ترامب بات وشيكا بيد الشعب .. والبداية من موافقة الأمريكيين على استجوابه

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
ترامب وبيلوسي
ترامب وبيلوسي
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محمد علي
أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أمس الأحد أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أنه بامكان الكونجرس أن يفتح تحقيقًا مع رئيس بلادهم دونالد ترامب، وإن هذا أمر ضروري، بحسب ما أوردت صحيفة سي إن إن الأمريكية.

ومنذ تولي ترامب السلطة في يناير 2017 ، وتهم عزله عن منصبه تلاحقه، فمرة من روسيا وقضية دعمها له، ومرة أخرى عن تهرب شركاته من دفع الضرائب، وثالثة عن علاقاته النسائية بممثلات أفلام خليعة، وربما تكون هذه المرة فاصلة، بعدما تم توجيه اتهام له بأنه استعان بدولة أجنبية في الايقاع بخصمه السياسي جو بايدن مرشح الرئاسة الأمريكية في العام القادم.

وقال الاستطلاع الذي أجرته YouGov إن 55٪ من الأمريكيين يعتقدون أن التحقيق الذي تم فتحه حديثًا ضروري ، في حين أن 45٪ من الأمريكيين يعتقدون أنه غير ضروري.

في يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن إجراء تحقيق رسمي في مقاضاة ترامب بعد تسريب فحوى مكالمة هاتفية له مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في يوليو الماضي، والتي طلب فيها ترامب من زيلينسكي التحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق (باراك أوباما)جو بايدن - منافسه السياسي المحتمل لعام 2020 - وابنه هانتر الذي يستثمر أمواله في أوكرانيا.

لم يكن هناك أي دليل على ارتكاب أي مخالفات من قبل جو أو هانتر بايدن.
وتزعم شكوى منفصلة للمبلغين عن المخالفات أن ترامب أساء استغلال سلطاته الرسمية "لالتماس التدخل" من أوكرانيا في انتخابات 2020 المقبلة ، وأن البيت الأبيض اتخذ خطوات للتستر عليها. ونفى ترامب القيام بأي شيء غير لائق.
ومن بين الديمقراطيين ، هناك ما يقرب من 9 من كل 10 يوافقون على التحقيق ويوافق الثلثين بقوة أي 87 ٪ من الديمقراطيين، على التحقيق ، في حين أن 77 ٪ من الجمهوريين يوافقون ، وفقًا للاستطلاع.

ووجد الاستطلاع كذلك أن 49٪ من المستقلين يوافقون على التحقيق مع ترامب و 51٪ يوافقون.

لكن انقسم الأمريكيون حول ما إذا كان ترامب يستحق أن يُحاسب عل فعلته بسبب تصرفاته في التعامل مع الأمور المتعلقة بأوكرانيا أو لا، حيث قال 42٪ أنه يستحق أن يُحاسب على أفعاله و 36٪ قالوا أنه لا يجب، بينما قال اثنان وعشرون بالمائة أنه من السابق لأوانه القول بذلك.
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