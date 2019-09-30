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مرأة

بملابس كاجوال .. ريهام أيمن تتجول فى شوارع باريس

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:06 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا لها خلال تجولها فى شوارع باريس عاصمة فرنسا.

تألقت ريهام أيمن فى الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية فستان قصير يصل إلى أعلى الركبة و نسقت معه جاكيت أنيق باللون البيج.

وأنتعلت ريهام حذاء مسطح باللون الأبيض، كما ارتدت حقيبة متوسطة الحجم باللون النبيتى، وأعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووشعت بعض لمسات المكياج الهادئة.
بملابس كاجوال .. ريهام أيمن تتجول فى شوارع باريس
بملابس كاجوال .. ريهام أيمن تتجول فى شوارع باريس
بملابس كاجوال .. ريهام أيمن تتجول فى شوارع باريس
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