اخبار الفن.. دنيا سمير غانم تلبي طلب مذيعة ذوي القدرات الخاصة.. وموقف محرج لـ دينا الشربيني.. وتصدى أحمد فهمي وهنا الزاهد لعين الحسود

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشرت الفنانة دنيا سمير غانم مجموعة من الصور مع فتاة من ذوى القدرات الخاصة كانت ترغب في مقابلتها واجراء لقاء تلفزيونى معها، وذلك خلال التدريب الذي تخضع له في مجال التقديم التلفزيوني، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.كشفت الفنانة دينا الشربينى عن علاقتها بالفنانة شيرين رضا والكوميكس الذي أرسلته إليها عقب طرح أغنية "يوم تلات" للمطرب عمرو دياب والذى جمعها بكل من زينة عاشور وصديقتها شيرين رضا.كشف الفنان حسين فهمى عن سر غيابه عن مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى انتهت مساء الجمعة مؤكدا أن الأمر خارج عن إرادته.وضعت الفنانة إليسا حدا للكثير من الاقاويل التى انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بمنعها من الغناء فى السعودية بأمر من رئيس هيئة الترفيه تركى آل الشيخ وذلك بعد وصولها الى الرياض لتقديمها حفلا غنائيا هناك.حرص أحمد فهمى، وزوجته الفنانة هنا الزاهد، على نشر صورة، كل على حدة، عبر حسابيهما بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وذلك أثناء تواجدهما فى شهر العسل بجزر المالديف.نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورًا جديدة لها فى الجيم، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام".ظهرت "نرمين الفقي" أثناء تأدية أحد التمارين التي تحتاج إلى مرونة الجسم، وهو تمرين "الوقوف على اليدين"، وذلك أثناء تواجدها داخل صالة الجيم، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.نشرت الفنانة بشرى، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، يظهر حفل الهضبة عمرو دياب الذي أحياه قبل أيام في الجونة الساحلية.أعربت الفنانة هند صبري عن سعادتها باللقب الذي منحه لها أصدقاؤها فى مهرجان الجونة السينمائى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في المهرجان عن دورها فى الفيلم التونسى "نورا تحلم" قائلة: "فخورة باللقب واحتفال زملائى بجائزتى ولا يمنح هذا اللقب إلا لشخص واحد هو محمد صلاح".