بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال مران اليوم

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني فقرة تأهيلية وبدنية لمصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي .



وعقب ذلك انتظم فتحي بشكل طبيعي بصحبة زملائه بالفريق، حيث يؤدي معهم الفقرات التدريبية.



وعاد فتحي إلى القاهرة بعد رحلة الاطمئنان على حالته بألمانيا ، حيث خضع لفحص طبي هناك تحت اشراف الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحه التثقيب خلال الفترة الماضية وذلك بصحبة محمد أسامة طبيب الفريق ، حيث تم الاطمئنان على مدى جاهزيته.



ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.