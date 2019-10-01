اخبار نادي الزمالك اليوم 1 - 10 - 2019.. بشرى سارة لجماهير الأبيض وميتشو يصعد 4 ناشئين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث فينادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:خرج محمود حسن لاعب الزمالك الشاب عن صمته، بعد أن تم الاستغناء عنه واستبعاده من قائمة الفريق الأبيض، وتوجيه الشكر له من قبل إدارة القلعة البيضاء.يستعد فريق الزمالك بقيادة الصربي "ميتشو" لمواجهة مصر المقاصة بقيادة "إبن الزمالك" ميدو الخميس المقبل في ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، بتصعيد أربع لاعبين ، بواقع 3 من فريق ناشئي النادى مواليد 2001 ولاعب واحد من فريق مواليد 1999 ، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأول، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة ميتشو علي جاهزية الثنائي محمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز لاعبي الفريق ، حيث تأكد تعافيهما تماما من الاصابات التي كانا يعانيان منها سابقا.خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني فقرة تأهيلية وبدنية لمصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي .