اخبار نادي الزمالك اليوم 1 - 10 - 2019.. بشرى سارة لجماهير الأبيض وميتشو يصعد 4 ناشئين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث فينادي الزمالك .. وجاءت كالتالي:
نجم الزمالك بعد الاستغناء عنه: أمير مرتضى قالى ملكش فلوس بعد ما طلبوا منى تسجيل فيديو أشكر فيه رئيس النادي
خرج محمود حسن لاعب الزمالك الشاب عن صمته، بعد أن تم الاستغناء عنه واستبعاده من قائمة الفريق الأبيض، وتوجيه الشكر له من قبل إدارة القلعة البيضاء.
هل الزمالك فى خطر من ميدو قبل مباراة مصر المقاصة.. الأرقام تجيب
يستعد فريق الزمالك بقيادة الصربي "ميتشو" لمواجهة مصر المقاصة بقيادة "إبن الزمالك" ميدو الخميس المقبل في ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.
ميتشو يصعد 4 لاعبين من ناشئي الزمالك .. لهذا السبب
قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، بتصعيد أربع لاعبين ، بواقع 3 من فريق ناشئي النادى مواليد 2001 ولاعب واحد من فريق مواليد 1999 ، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأول، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ميتشو يطمئن على حالة نجمي الزمالك خلال مران اليوم
اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة ميتشو علي جاهزية الثنائي محمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز لاعبي الفريق ، حيث تأكد تعافيهما تماما من الاصابات التي كانا يعانيان منها سابقا.
بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال مران اليوم
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني فقرة تأهيلية وبدنية لمصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي .
نجم الزمالك بعد الاستغناء عنه: أمير مرتضى قالى ملكش فلوس بعد ما طلبوا منى تسجيل فيديو أشكر فيه رئيس النادي
خرج محمود حسن لاعب الزمالك الشاب عن صمته، بعد أن تم الاستغناء عنه واستبعاده من قائمة الفريق الأبيض، وتوجيه الشكر له من قبل إدارة القلعة البيضاء.
هل الزمالك فى خطر من ميدو قبل مباراة مصر المقاصة.. الأرقام تجيب
يستعد فريق الزمالك بقيادة الصربي "ميتشو" لمواجهة مصر المقاصة بقيادة "إبن الزمالك" ميدو الخميس المقبل في ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.
ميتشو يصعد 4 لاعبين من ناشئي الزمالك .. لهذا السبب
قام الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، بتصعيد أربع لاعبين ، بواقع 3 من فريق ناشئي النادى مواليد 2001 ولاعب واحد من فريق مواليد 1999 ، للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأول، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ميتشو يطمئن على حالة نجمي الزمالك خلال مران اليوم
اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة ميتشو علي جاهزية الثنائي محمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز لاعبي الفريق ، حيث تأكد تعافيهما تماما من الاصابات التي كانا يعانيان منها سابقا.
بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال مران اليوم
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني فقرة تأهيلية وبدنية لمصطفى فتحي لاعب وسط الفريق، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي .