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أخبار العالم

إيران: عودة سوق النفط إلى طبيعته بعد الهجوم على أرامكو السعودية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:41 ص
عودة سوق النفط إلى
عودة سوق النفط إلى طبيعته
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رويترز
قال وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه خلال زيارة يقوم بها إلى العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط العالمية في حالة طبيعية عقب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وصرح الوزير للصحفيين بأن هناك فائضا محدودا في الوقت الحالي على جانب الإمدادات في سوق النفط، مضيفا أن طهران لن تتخذ أي خطوات لزيادة التوترات في منطقة الخليج.

وتابع: "نسعى دوما للمحافظة على أمن الخليج العربي والاستقرار والسلام في المنطقة".
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