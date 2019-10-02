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أخبار العالم

وزير النفط الإيراني: نجل العاهل السعودي صديق منذ 22 عاما

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
الأمير عبد العزيز
الأمير عبد العزيز بن سلمان
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رويترز
قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم، الأربعاء، إنه يعتبر وزير الطاقة السعودي الجديد صديقا منذ ما يزيد على عقدين رغم التوترات بين البلدين.

ووقعت مشاحنات متكررة بين إيران والسعودية في اجتماعات أوبك بسبب سياسات الإنتاج.

وأضاف الوزير، أمام مؤتمر للطاقة في موسكو: "الأمير عبد العزيز بن سلمان صديق منذ ما يزيد على 22 عاما".

وتولى الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حقيبة الطاقة في المملكة في سبتمبر الماضي.
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