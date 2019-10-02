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توك شو

استشاري صدر يكشف تأثير الحشرات المنزلية على مرضى الحساسية وكيفية مقاومتها

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:26 م
الحشرات المنزلية
الحشرات المنزلية
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الدكتور نبيل الدبركي، استشاري علاج الحساسية والصدر، عن تأثير الحشرات المنزلية على مرضى الحساسية.

وقال الدكتور نبيل الدبركي، خلال لقائه على القناة الأولى، إنه لابد من مقاومة الحشرات في المنازل، خاصة الذباب والناموس والصراصير والنمل، مؤكدا أن الصراصير مثير قوي في تفاعلات حساسية جهاز التنفسي.

وقدم استشاري علاج الحساسية والصدر نصائح لمقاومة الحشرات في المنازل، مشيرا إلى أن الصرصار يفرز مواد معينة لإثارة الجهاز التنفسي، ويفضل استخدام مبيدات الحشرات بطريقة صحيحة حتى لا يؤثر على صحة الإنسان.

وحذّر الدكتور نبيل الدبركي، من استخدام المبيدات الحشرية بطريقة خاطئة في وجود مرضى حساسية الجهاز التنفسي او مرضى الجيوب الانفية او تلمس، حتى لا تؤذي الإنسان ويجب ان تستخدم بتعقل وتحفظ شديد.

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