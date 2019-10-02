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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:05 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم المالي المقدم لمعرض "تراثنا" لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية للمحافظات الذي يقام بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك دراسة إقامة المعرض بشكل دائم على مدار العام مع إقامة معارض خارجية لفتح أسواق تصديرية في مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي اليوم الأربعاء للمعرض، والتقى أثناء تفقده المعرض بمعظم العارضين وأصحاب المشروعات من مختلف المحافظات.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شجع العارضين وأصحاب المشروعات على التوسع وزيادة الإنتاج لتوفير فرص عمل جديدة ولنقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات السوق الداخلي والخارجي ؛ لتحقيق أعلى عائد ممكن لهم ولتكون من أهم دعائم التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

كما استمع لمقترحات العارضين بشأن زيادة تنافسية تلك المنتجات المتميزة وتسويقها سواء داخل مصر أو خارجها.

وأوضح السفير بسام راضي أن معرض "تراثنا" يعد من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الحرف اليدوية والتراثية والذي يضم حوالي 500 عارض في هذا المجال، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة.

وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها وكذلك تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإتقانها وإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر في هذا المجال توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم المالي لمعرض تراثنا ودراسة إقامته على مدار العام
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