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أخبار العالم

قتلي وجرحي فى تحطم طائرة بوينج بمطار أمريكي..فيديو وصور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:03 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بسقوط قتلى في تحطم طائرة بوينج طراز B-17 عتيقة تعود إلى الحرب العالمية الثانية في مطار رادلي الدولي بولاية كونتيكيت شمال شرقي الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن 13 شخصا كانوا على متن الطائرة وأنه قد سقط قتلى من بينهم، فيما لم تذكر أية تفاصيل عن عددهم.

وقال مفوض السلامة العامة جيمس روفيلا في مؤتمر صحفي بعد ساعات من تحطم الطائرة إن بعض الأشخاص الذين كانوا على متنها أصيبوا بحروق شديدة. وقال إنه من السابق لأوانه تحديد عدد الذين ماتوا.

وقال شون ماوهيني المتحدث باسم المستشفى إن خمسة أشخاص كانوا على متنها نقلوا إلى مستشفى هارتفورد. لم يكن لديه معلومات عن حالتهم.

وكطانت الطائرة قد أقلعت لمدة 5 دقائق قبل أن يبلغ الطيارون عن مشكلة أنها لا تواصل الارتفاع واصطدمت بالمطار أثناء عملية الهبوط.

ويقول المسئولون إن شخصا واحدا كان على أرض المطار أصيب بخلاف من كانوا على متنها.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة كانت من طراز بوينج B-17 وأنها سقطت في نهاية الممر رقم 6 في حوالي الساعة العاشرة صباحًا. ولم يعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.

ويستضيف المطار هذا الأسبوع عرضا للطائرات القديمة التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

والطائرة بي 17 كان يطلق عليها قديما الحصن الطائر، ولعبت دورا محوريا مع قوات الحلفاء في أوروبا.


قتلي وجرحي فى تحطم طائرة بوينج بمطار أمريكي..فيديو وصور
قتلي وجرحي فى تحطم طائرة بوينج بمطار أمريكي..فيديو وصور
قتلي وجرحي فى تحطم طائرة بوينج بمطار أمريكي..فيديو وصور
قتلي وجرحي فى تحطم طائرة بوينج بمطار أمريكي..فيديو وصور
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