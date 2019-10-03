مشاهير وأطفالهم في حصص لعب وضحك وتنافس بـ معكم منى الشاذلى مساء اليوم

انفردت الإعلامية منى الشاذلي باستضافة عدد من المشاهير وأولادهم فى أول أيام الموسم المدرسي الجديد، إضافة إلى عدد من الأسر الذين يكشفون عن ذكرياته أيام المدرسة والفارق بين الأجواء أثناء دراستهم في الصغر ودراسة أولادهم الآن وذلك في حلقة خاصة تعرض مساء اليوم على فضائية cbc.





ويتنافس الآباء والأبناء خلال الحلقة في الإجابة عن أسئلة من حصص "الحساب والعلوم والتاريخ والرسم وغيرها" في أجواء يغلب عليها طابع الضحك والكثير من المرح والبهجة.





وظهرت المذيعة إنجي علي مع ابنتها تالا، تحدثتا عن كواليس أجواء المذاكرة في البيت، ولماذا تتشاجرا معا في كل صباح عند الذهاب الى المدرسة.





وتحل الفنانة ميرنا وليد وابنتيها ضيوفا على الحلقة، وتحكي ميرنا عن ذكرياتها في المدرسة بلبنان وسط الحرب الأهلية وأجوائها الصعبة، وكذلك تشارك ابنتيها الغناء والتنافس في المسابقات وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.



