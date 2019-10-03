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رياضة

قرار جديد من فايلر بشأن مباراة الأهلي وأسوان

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:14 م
فايلر
فايلر
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عبد الحكيم أبوعلم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، خوض المران الأخير عصر غدٍ الجمعة، في أسوان، استعدادا لمواجهة فريقها، المقرر لها عصر بعد غدٍ السبت على استاد أسوان ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة بعد الفوز أمس على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 6 نقاط بعد الفوز على سموحة والإنتاج الحربي في أول جولتين.
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