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من المطبخ السوري.. طريقة عمل المناقيش

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:45 م
طريقة عمل المناقيش
طريقة عمل المناقيش السورية
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رشا عوني
المناقيش من أشهر الأكلات التي يقدمها السوريون، وقد انتشرت في مصر مؤخرًا بعد انتشار السوريون بها وتقديمهم للعديد من أكلاتهم المميزة، وهي أكلة سهلة التحضر يمكنك تقديمها كصنف جديد على سفرتك .

مدة تحضير المناقيش : ساعة
الكمية : تكفي لـ 4 أفراد

مكونات المناقيش السورية :
نصف كيلو دقيق
ملعقة سكر
2 ملعقة ملح
2 كوب ماء
قطعة خميرة
4 ملاعق زعتر جاف
نصف كوب زيت زيتون
2 ملعقة سمسم

طريقة تحضير المناقيش السورية :
في وعاء اخلطي الدقيق ضويفي له السكر و الملح والخميرة وقلبيه جيدًا بيديك أو بالعجان الكهربي حتى تحصلي على عجينة متماكسة.

اتركي العجين لمدة ساعة حتى تختمر.

بعد ان تختمر العجين، قطعيها إلى قطع دائرية صغيرة وافرديها بيديك حتى تصبح مفرودة بسمك متوسط

في وعاء اخلطي الزعتر و السسمسم و زيت الزيتون وقلبيه

وعلى كل قطعة من العجين، ضيفي كمية من الزيت والسمسم

رصي قطع العجين المستدير في صينية الفرن

أدخلي الصينية الفرن الساخن واتركيها حتى تنضج ثم قدميها ساخنة .
من المطبخ السوري.. طريقة عمل المناقيش
من المطبخ السوري.. طريقة عمل المناقيش
من المطبخ السوري.. طريقة عمل المناقيش
من المطبخ السوري.. طريقة عمل المناقيش
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