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الأرصاد تكشف عن تقلبات فصل الخريف ودرجات الحرارة .. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:05 ص
طقس
طقس
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محمود محسن
أكد الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية أن الحالة الجوية تشهد حالة من الاستقرار على كافة أنحاء البلاد مؤكدا أن درجات الحرارة ارتفعت من درجة إلى درجتين وهذا يعتبر طبيعي بفصل الخريف. 

وأضاف عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن درجة الحرارة تسجل اليوم على السواحل الشمالية والغربية 34 درجة مئوية.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية أن القاهرة والوجه البحري تسجل اليوم 34 درجة مئوية وعلى جنوب الصعيد تسجل 41 درجة مئوية. 

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية إلى أن الشبورة المائية كثيفة تمتد من السواحل الشمالية حتى محافظات الدلتا والمناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات إضافة إلى حركة الملاحة مستقرة.
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