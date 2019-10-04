الأرصاد تكشف عن تقلبات فصل الخريف ودرجات الحرارة .. فيديو

أكد الدكتور إبراهيم عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية أن الحالة الجوية تشهد حالة من الاستقرار على كافة أنحاء البلاد مؤكدا أن درجات الحرارة ارتفعت من درجة إلى درجتين وهذا يعتبر طبيعي بفصل الخريف.





وأضاف عطا رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن درجة الحرارة تسجل اليوم على السواحل الشمالية والغربية 34 درجة مئوية.





وتابع رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية أن القاهرة والوجه البحري تسجل اليوم 34 درجة مئوية وعلى جنوب الصعيد تسجل 41 درجة مئوية.



