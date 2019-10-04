بين بحرين يشارك في مهرجان الفيلم العربي بألمانيا

يستعد فريق عمل فيلم "بين بحرين"، للمشاركة في مهرجان الفيلم العربي بألمانيا، غدًا السبت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، استكمالًا لجولته الأوروبية.



وشارك الفيلم مؤخرًا في الدورة الـ 22 من مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا حيث ينافس على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم بعيون امرأة.



كما حصد جائزة أفضل إخراج لـ أنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب ليرتفع رصيد جوائز الفيلم إلى 6 جوائز خلال مشاركته في 3 مهرجانات دولية.



"بين بحرين" من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وبطولة فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول.