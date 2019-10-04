Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بين بحرين يشارك في مهرجان الفيلم العربي بألمانيا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:38 ص
بين بحرين
بين بحرين
Advertisements
آيه عاطف
يستعد فريق عمل فيلم "بين بحرين"، للمشاركة في مهرجان الفيلم العربي بألمانيا، غدًا السبت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، استكمالًا لجولته الأوروبية.

وشارك الفيلم مؤخرًا في الدورة الـ 22 من مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا حيث ينافس على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم بعيون امرأة.

كما حصد جائزة أفضل إخراج لـ أنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب ليرتفع رصيد جوائز الفيلم إلى 6 جوائز خلال مشاركته في 3 مهرجانات دولية.

"بين بحرين" من إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وبطولة فاطمة عادل، ويارا جبران، وثراء جُبيل، ومحمود فارس، وعارفة عبد الرسول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلم "بين بحرين" يفوز بجائزتين في مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب

بين بحرين يشارك في مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا

فيلم بين بحرين يشارك في مهرجان Religion Today السينمائي بإيطاليا

ترشيحاتنا

عايرته برسوبه.. حبس طالب ثانوي قتل شقيقته خنقا بالجيزة

ساندي تتحدى أبو تورتة وترتدي فستان زفاف

الرجوب: قرار السعودية اللعب في القدس لحظة تاريخية للرياضة الفلسطينية

الكاف يقترح الحل الأنسب لـ أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري الأبطال .. فيديو

مرتضى منصور يضع شرطا لنجاح مسابقة الدوري هذا الموسم

أحمد شوبير يوجه صدمة لـ الزمالك بشأن مباراة جينيراسيون السنغالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة وتغلق التعليقات

بجمبسوت أنيق .. نيرمين الفقي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بفستان أوف شولدر .. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. صور