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رياضة

كلوب يزف بشرى لعشاق ليفربول قبل لقاء ليستر سيتي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 06:14 م
كلوب - صورة أرشيفية
كلوب - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
يستعد نادي ليفربول لاستضافة العنيد ليستر سيتي على أرضه "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ8 من منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وكشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن عودة حارسه المصاب أليسون بيكر إلى التدريبات فيما يغيب جويل ماتيب و شيردان شاكيري قبل مواجهة ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

كما أكد الألماني كلوب عن احتمالية مشاركة البرازيلي أمام ليستر سيتي في المؤتمر الصحفي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بـ 21 نقطة، متفوقًا على حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب الـ 16 نقطة في المركز الثاني .
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