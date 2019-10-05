مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، 5-10-2019 العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري الممتاز.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:





مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز:





أسوان X الأهلي - 3:00 مساءً - On Sport HD





الإنتاج الحربي X المقاولون العرب - 5:30 مساءً - On Sport 2





وادي دجلة X الإسماعيلي - 5:30 مساءً - - On Sport HD





المصري البورسعيدي X الاتحاد السكندري - 8:00 مساءً - On Sport HD





مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)





الباطن X أحد - 5:15 مساءً





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:





برايتون X توتنهام هوتسبير- 1:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 2





ليفربول (محمد صلاح )X ليستر سيتي - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2





نوريتش سيتي X أستون فيلا (أحمد المحمدي - تريزيجيه) - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7





بيرنلي X إيفرتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1





واتفورد X شيفيلد يونايتد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8





وست هام يونايتد X كريستال بالاس - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2





مواعيد مباريات الدوري الإسباني:





ليجانيس X ليفانتي - 1:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3





ريال مدريد X غرناطة - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3





فالنسيا X ديبورتيفو ألافيس - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3





أوساسونا X فياريال - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:





سبال X بارما - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4





هيلاس فيرونا X سامبدوريا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4





جنوى X ميلان - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4





مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:





باريس سان جيرمان X أنجيه - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 6





مونبلييه X موناكو - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6





مواعيد مباريات الدوري الألماني:





فرايبورج X بوروسيا دورتموند - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 12





بايرن ميونيخ X هوفنهايم - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5





مواعيد مباريات الدوري البرتغالي:



