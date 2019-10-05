مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت، 5-10-2019 العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري الممتاز.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:
مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز:
أسوان X الأهلي - 3:00 مساءً - On Sport HD
الإنتاج الحربي X المقاولون العرب - 5:30 مساءً - On Sport 2
وادي دجلة X الإسماعيلي - 5:30 مساءً - - On Sport HD
المصري البورسعيدي X الاتحاد السكندري - 8:00 مساءً - On Sport HD
مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)
الباطن X أحد - 5:15 مساءً
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:
برايتون X توتنهام هوتسبير- 1:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 2
ليفربول (محمد صلاح )X ليستر سيتي - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
نوريتش سيتي X أستون فيلا (أحمد المحمدي - تريزيجيه) - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7
بيرنلي X إيفرتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
واتفورد X شيفيلد يونايتد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8
وست هام يونايتد X كريستال بالاس - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني:
ليجانيس X ليفانتي - 1:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3
ريال مدريد X غرناطة - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
فالنسيا X ديبورتيفو ألافيس - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
أوساسونا X فياريال - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
سبال X بارما - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
هيلاس فيرونا X سامبدوريا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
جنوى X ميلان - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:
باريس سان جيرمان X أنجيه - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 6
مونبلييه X موناكو - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
مواعيد مباريات الدوري الألماني:
فرايبورج X بوروسيا دورتموند - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 12
بايرن ميونيخ X هوفنهايم - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي:
ديسبورتيفو أفيس (محمود عبد المنعم كهربا) X تونديلا - 4:30 مساءً