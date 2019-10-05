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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة
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إسراء أشرف
تقام اليوم، السبت، 5-10-2019 العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات التي ستقام على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز:

أسوان X الأهلي - 3:00 مساءً - On Sport HD 

الإنتاج الحربي X المقاولون العرب - 5:30 مساءً - On Sport 2 

وادي دجلة X الإسماعيلي - 5:30 مساءً - - On Sport HD 

المصري البورسعيدي X الاتحاد السكندري - 8:00 مساءً - On Sport HD

مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

الباطن X أحد - 5:15 مساءً 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي:

برايتون X توتنهام هوتسبير- 1:30 ظهرًا - beIN SPORTS HD 2

ليفربول (محمد صلاح )X ليستر سيتي - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

نوريتش سيتي X أستون فيلا (أحمد المحمدي - تريزيجيه) - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7

بيرنلي X إيفرتون - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

واتفورد X شيفيلد يونايتد - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8

وست هام يونايتد X كريستال بالاس - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

ليجانيس X ليفانتي - 1:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 3

ريال مدريد X غرناطة - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

فالنسيا X ديبورتيفو ألافيس - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

أوساسونا X فياريال - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

سبال X بارما - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

هيلاس فيرونا X سامبدوريا - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

جنوى X ميلان - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

باريس سان جيرمان X أنجيه - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 6

مونبلييه X موناكو - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

مواعيد مباريات الدوري الألماني:

فرايبورج X بوروسيا دورتموند - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 12

بايرن ميونيخ X هوفنهايم - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي:

ديسبورتيفو أفيس (محمود عبد المنعم كهربا) X تونديلا - 4:30 مساءً
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