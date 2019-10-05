مدارس البحيرة تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

شهدت مدارس البحيرة بجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفنى فى 18 إدارة تعليمية العديد من الفعاليات المتنوعة للاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر حرب العزة والكرامة وتضمنت الاحتفالات العديد من الفقرات المتنوعة.



أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم البحيرة أن جميع العاملين بالتربية والتعليم تفتخر بحرب السادس من أكتوبر وتضحيات القوات المسلحة وما حققته من انتصارات، مشيرًا إلى أهمية سرد بطولات حرب أكتوبر فى طوابير الصباح وجميع الاحتفالات خلال شهر أكتوبر لبث روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس الطلاب.



ففى الإدارة التعليمية بايتاى البارود نظمت جماعة الإذاعة المدرسية بمدرسة الدكتور لطفى الأسطى الثانوية العامة للبنات بمشاركة أسرة اللغة العربية وجماعة الرحلات برنامجا خاصًا للاحتفال بانتصارات أكتوبر تم تنفيذه فى طابور الصباح تضمن قصيدتى للشعر العامى دارت حول "شهداء حرب أكتوبر، حق الشهيد "وكلمة حول التطور التاريخى لعلم مصر وماذا تعنى الوانة الثلاثة وشعار النسر الذى يتوسطه".



ومن جانبه أكد محمد الدسوقى مدير عام الإدارة التعليمية بإيتاى البارود بأن جميع مدارس الإدارة ستشهد احتفالات وندوات ومحاضرات طوال شهر أكتوبر حول ذكرى حرب العزة والكرامة وعن البطولات التاريخية لشهداء حرب أكتوبر لتعريف ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات بكل ما يخص حرب أكتوبر لتوعيتهم.



يتضمن برنامج احتفالات أكتوبر بمدارس البحيرة تكريم أسر الشهداء والفائقين والفائقات عن العام الدراسى ٢٠١٨م/٢٠١٩م بجميع الصفوف.