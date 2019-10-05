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مسألة حياة أو موت لـ السيسي.. احمد موسى: الاخوان في قطر وتركيا يتاجرون بملف سد النهضة

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:58 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمى مصر والشعب المصري من القتل وعنف جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إثيوبيا بدأت بناء سد النهضة في عهد الجاسوس محمد مرسي ولكنه لم يعترض على بناء السد ولم يمنع بناءه".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في عام حكم الإخوان لم يصدروا بيانا واحدا يتحدث عن حقنا التاريخي في مياه نهر النيل، ونهر النيل مكنش فارق معاهم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قنوات الاخوان في قطر وتركيا يتاجرون بملف سد النهضة لتحقيق مصالحهم الخبيثة ولكن مصر بها مؤسسات قادرة على حماية أمن مصر المائي ، ومياه نهر النيل مسألة حياة او موت للرئيس السيسي".
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