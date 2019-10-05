مسألة حياة أو موت لـ السيسي.. احمد موسى: الاخوان في قطر وتركيا يتاجرون بملف سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمى مصر والشعب المصري من القتل وعنف جماعة الإخوان الإرهابية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إثيوبيا بدأت بناء سد النهضة في عهد الجاسوس محمد مرسي ولكنه لم يعترض على بناء السد ولم يمنع بناءه".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" في عام حكم الإخوان لم يصدروا بيانا واحدا يتحدث عن حقنا التاريخي في مياه نهر النيل، ونهر النيل مكنش فارق معاهم".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قنوات الاخوان في قطر وتركيا يتاجرون بملف سد النهضة لتحقيق مصالحهم الخبيثة ولكن مصر بها مؤسسات قادرة على حماية أمن مصر المائي ، ومياه نهر النيل مسألة حياة او موت للرئيس السيسي".

