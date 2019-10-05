ندعم الرئيس.. محامٍ: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع وهذه الدولة ممول سد النهضة

قال المحامي الدولي محمد حموده، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتبع سياسة النفس الهادي مع إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، ولكن إثيوبيا لا تجلس مع مصر في مفاوضات كي نحصل على حقنا.



وأضاف محمد حموده في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، لن نقبل بسياسة الأمر الواقع والقانون الدولي في صفنا والتعدي على حقوق المياه تعدٍ على الدولة والاقتراب من تلك الحقوق يبيح كل وسائل الدفاع المشروع أيا كانت.



وتابع محمد حموده:" الرئيس السيسي أكد أن مسألة مياه نهر النيل حق حياه واكد على هذه الرسالة في المحافل الدولية والأمم المتحدة وفي وجه المتآمرين في قطر وتركيا، وقطر هي الممول الحقيقي لسد النهضة بغرض إذلال مصر".



وأكمل محمد حمودة:" ان إثيوبيا استغلت فوضى 2011 وشرعت في بناء السد والمشرع تكلفته 5 مليارات دولار وحصلت إثيوبيا على جزء كبير من التمويل من قطر، والحل الأمثل لهذه الأزمة في أيدي رئيس الجمهورية وهو على وعي تام بالاستراتيجيات وهو صاحب القرار ونحن ندعم الرئيس السيسي في هذه القضية".

