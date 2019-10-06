للمرضعات.. أعراض انسداد قناة الحليب

تتعرض العديد من السيدات المرضعات لانسداد قنوات الحليب، تلزمهم بالتوجه إلى طبيب النساء فور ظهور علامات الانسداد.



الدكتورة هند محمد سلمي استشارى النساء والتوليد توضح أعراض قناة الحليب المسدودة التي تتمثل فيما يلي..



قناة الحليب المسدودة يمكن أن تسبب الألم في الثدي.

الأعراض الأكثر شيوعا للقناة المسدودة تشمل:

ألم في مكان محدد في الثدي

تورم ، ورم مقطوع في الثدي

الحرارة والانتفاخ في الثديين

تدفق الحليب أبطأ على جانب واحد

الجلد الذي يبدو متكتلًا في منطقة واحدة

نقطة بيضاء صغيرة على الحلمة تسمى بليب الحليب

في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب القناة المسدودة انخفاض في درجة الحرارة . نظرًا لأن الحمى يمكن أن تحدث أيضًا بسبب التهاب في الثدي ، فيجب على الأشخاص الذين يعانون من الحمى إلى جانب ألم الثدى، زيارة الطبيب.