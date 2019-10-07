طلب إحاطة لمطالبة ألمانيا وإنجلترا بصرف تعويضات عن زرع ألغام فى الصحراء الغربية

قال النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزراء الخارجية والتعاون الدولى والسياحة، لمطالبة ألمانيا وبريطانيا بصرف تعويض عما تسببوا فيه وكل من شارك فى الحرب العالمية الثانية بالعلمين فى زرع ألغام أدوت بحياة المصريين.



وطالب عبده فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" كلا من بريطانيا وألمانيا بإزالة هذه الألغام التى تسببت فى قتل الكثير من المصريين وفقد أجزاء من أجسامهم، مشيرا إلى أن هناك 25 مليون لغم، تم إزالة 8 ملايين لغم فقط، ويتبقى 17 مليون لغم فى باطن العلمين، خاصة وأن الألمان وضعوا هذه الألغام لوقف زحف الإنجليز، كما أن مصر لم تكن طرفا فى الحرب، والمعركة كانت على أرضنا.



وتابع: من تسبب فى زرع هذه الألغام عليه إزالتها، كما أن وجود هذه الألغام كلفتنا الكثير، لأننا كنا نزرع 600 ألف فدان بالقمح على مياه الأمطار على أرض العلمين، ولكن هناك 350 ألف فدان يمكن زراعتها لا تحتاج إلى مياه الأمطار، ولكن الألغام منعتنا من زراعتها، كما أنها منعتنا من التنقيب عن الغاز والبترول، حيث تعتبر مرسى مطروح امتداد طبيعى لليبيا.

