الخارجية السعودية: نعمل على رفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، أنها تعمل على رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.



وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية السعودية على حسابها في "تويتر"، فإن الرياض تعمل على إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة في السودان، وتجويد المشاريع القائمة.



وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز قد استقبل، اليوم الأحد، رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في أول زيارة خارجية مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في السودان في أغسطس الماضي.



وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقد الملك سلمان جلسة مباحثات رسمية مع البرهان وحمدوك. وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته لجمهورية السودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.



ومن جانبه، أبدى البرهان اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.



عقب ذلك، جرى استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا للمسؤولين.



وكان البرهان وحمدوك قد غادرا السودان صباح اليوم إلى السعودية، في إطار جولة خليجية تشمل أيضًا الإمارات.