ليفربول يغرد منفردا .. سقوط جديد لـ مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل ، بانتصاره على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي .





وسيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 67% مقابل 33% للضيف، لكن دون تهديد حقيقي لمرمى ولفرهامبتون ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط لاعبو مانشستر سيتي ، وسدد لاعبوه 10 كرات ، منها 4 على المرمى روي باتريسيو حارس مرمى ولفرهامبتون ، لكن دون أن تهتز شباكه ، ليستغل ولفرهامبتون الفرصة ، و يحرز الهدف الأول عن طريق لاعبه أداما تراوري في الدقيقة 80 بعد هجمة مرتدة ، بدأها الميكسيكي خيمينز ، والذي مرر الكرة لأداما وانفرد بمرمى إديرسون ، واضعًا الكرة في شباكه ، معلنًا عن هدف التقدم والفوز.





وقبل نهاية المباراة ، وفي ظل سعي مانشستر سيتي للتعادل ، باغت خيمينيز وتراوري مانشستر سيتي ، بهجمة مرتدة أخرى ، اختتمها تراوري في الشباك ، مسجلًا الهدف الثاني ، وملحقًا بالسيتي الخسارة الثانية في الدوري الإنجليزي .



