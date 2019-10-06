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رياضة

ليفربول يغرد منفردا .. سقوط جديد لـ مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:04 م
فرحة أداما تراوري
فرحة أداما تراوري بهدفه في مانشستر سيتي
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إسماعيل محمود
حقق فريق ولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل ، بانتصاره على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وسيطر مانشستر سيتي على مجريات الشوط الأول بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 67% مقابل 33% للضيف، لكن دون تهديد حقيقي لمرمى ولفرهامبتون ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط لاعبو مانشستر سيتي ، وسدد لاعبوه 10 كرات ، منها 4 على المرمى روي باتريسيو حارس مرمى ولفرهامبتون ، لكن دون أن تهتز شباكه ، ليستغل ولفرهامبتون الفرصة ، و يحرز الهدف الأول عن طريق لاعبه أداما تراوري في الدقيقة 80 بعد هجمة مرتدة ، بدأها الميكسيكي خيمينز ، والذي مرر الكرة لأداما وانفرد بمرمى إديرسون ، واضعًا الكرة في شباكه ، معلنًا عن هدف التقدم والفوز.

وقبل نهاية المباراة ، وفي ظل سعي مانشستر سيتي للتعادل ، باغت خيمينيز وتراوري مانشستر سيتي ، بهجمة مرتدة أخرى ، اختتمها تراوري في الشباك ، مسجلًا الهدف الثاني ، وملحقًا بالسيتي الخسارة الثانية في الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي ولفرهامبتون للنقطة 10 في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد نادي مانشستر سيتي عند النقطة 16 في المركز الثاني ، خلف ليفربول المتصدر بـ 8 نقاط كاملة.
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