أحمد موسى يفضح قناة الجزيرة: تحاول التقليل من نصر أكتوبر.. فيديو

طرح الإعلامى أحمد موسى، سؤالا على المشاهدين خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد" "لو كانت الجزيرة موجودة أيام حرب أكتوبر توقعوا لمن كانت ستنحاز".



وتابع موسى: "الجزيرة وكل الخونة مضايقين من احتفال مصر بذكرى أكتوبر وهو الإنجاز الأعظم فى تاريخ الشعوب العربية".



أكمل موسى:"قناة الجزيرة تحاول التقليل من الإنجاز الكبير الذى تم على أيدى القوات المسلحة وتقول اليوم إنا مصر نجحت فى تحرير شريط، مردفا:"إحنا مؤدبين وعشان كده مش هقولكم الشريط ده اى".



تحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 46 عاما على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، "سيناء"، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.

