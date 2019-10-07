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رياضة

تألق خاص لثنائي الأهلي في المران

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:13 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، تألق الثنائي وليد أزارو ومحمد محمود.

ونال أزارو اشادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني بعد تسجيل أكثر من هدف في التقسيمة الجماعية التي خصصها المدرب، منهم هدف "لوب" بجانب محمد محمود مستوي جيد رغم عودته من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري عقب التوقف الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي حقق الفوز على سموحة في افتتاح الدوري، ثم الإنتاج الحربي، وأسوان قبل بداية فترة التوقف الحالية.
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