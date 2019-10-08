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منوعات

واتساب يطلق تحديثا جديدا يمنع سرقة ملفاتك.. حمِّله فورا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
انتابت حالة من الخوف مستخدمي تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب، بعد علمهم بتواجد ثغرة فى إرسال الصور المتحركة تجعل هاتفهم مخترقا من قبل القراصنة، ويحصلون على كل ملفاتهم ومن ثم يتعرضون لعملية إبتزاز.

وبحسب "سي إن إن"، أطلقت منصة واتساب تحديثًا جديدًا يعالج تلك الثغرة على الفور، بعد انتشار الشكاوى من السيطرة على هواتف بالكامل فور استقبال بعض الصور المتحركة بصيغة GIF.

وبمجرد فتح الصورة من نوع GIF فى الأستوديو الخاص بالصور يصبح هاتفك فرية سهلة، خاصة أجهزة أندرويد التى تعمل بنظام Android 8.1 فما أعلى.

وكل ما عليك فعله هو تنزيل التحديث الجديد، وبالتالى سيصبح جهازك وملفاتك وسجل الدردشة الخاص بك فى أمان تام، وتمنع الهاكرز من الاقتراب لهاتفك.
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