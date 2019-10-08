انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل بلاي ستيشن بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، انتداب المعمل والأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن"، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المحلات في مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق بالمكان بدون وقوع إصابات.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

